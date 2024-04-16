Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika! Antalya'da korkutan deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı
16 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:42

Son dakika! Antalya'da korkutan deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya açıklarında deprem meydana geldi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Son dakika! Antalya&#039;da korkutan deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.5 kilometre olarak kaydedildi. 

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...  

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...