Son dakika! Antalya'da korkutan deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı

16 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:42

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.5 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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