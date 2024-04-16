16 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:42
Son dakika! Antalya'da korkutan deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya açıklarında deprem meydana geldi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.5 kilometre olarak kaydedildi.
Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...
Kaynak: Tgrthaber.com.tr