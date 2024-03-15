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15 Mart 2024 11:54 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:27

Son dakika! Bakan Güler'den Irak dönüşü sınıra kritik ziyaret

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta düzenlenen güvenlik zirvesinin ardından sınırda kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Bakan Güler&#039;den Irak dönüşü sınıra kritik ziyaret

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile dün gittiği Irak ziyareti sonrası, Hakkâri’ye geçti. Geceyi Yüksekova’da geçiren Bakan Yaşar Güler, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Son dakika! Bakan Güler'den Irak dönüşü sınıra kritik ziyaret - 1. Resim

Komutanlarla bir araya gelen Bakan Yaşar Güler, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi."

Son dakika! Bakan Güler'den Irak dönüşü sınıra kritik ziyaret - 2. Resim

Son dakika haberinin detayları hazırlanıyor...

Kaynak: TGRT Haber
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