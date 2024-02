Son Dakika! Bakan Yerlikaya Erzincan'daki son durumu paylaştı

18 Şubat 2024 22:15 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 22:36

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kaymasının hemen ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'daki maden kazasında son durumu paylaştı. "Bugün sizlerle birlikte bizzat sahadaki çalışmaların olduğu yerden mevcut noktayı paylaştık" diyen Yerlikaya, çalışmaların gece-gündüz demeden sürdüğünü kaydetti.

"KAYAN TOPRAK İÇİN SET YAPILIYOR"

Tüm ekibin koordineli olarak çalıştığını dile getiren Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"Burada kazanın olduğu günden itibaren çalışmalar gece gündüz demeden devam ediyor. 2 bin 700 insan gücü 800'ün üzerinde araç, tecrübe, bilgi ve deneyim ne gerekiyorsa hepsi burada. 2 bin 700 personelin içinde 500 kişi arama kurtarma personeli. Her bakanlık kendi işini yapıyor burada. Adalet Bakanlığı'nın görevi belli. Erzincan Başsavcılığı bu görevi yürütüyor. Kayan 5 milyon metreküp toprak için de set yapılıyor. Bilim insanlarıyla beraber her biri numuneler alarak, her gün mobil laboratuvarla ve Türkiye'deki diğer laboratuvarlarda test ediliyor."

"Temennimiz bir toprak kayması yaşanmadan, tahliyeyi sıkıntısız bitirebilmek" diyen Bakan Yerlikaya, "Bir an önce 9 canımıza ulaşmak istiyoruz. Tek bir niyetimiz var sizler aracılığıyla doğru bilgiyi milletimize aktarmak. Buradan duyulmayan bir şeye lütfen değer vermesinler. Gereksiz yere tartışma konusu olmasın" şeklinde konuştu.

Firari şüpheli olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Bakan Yerlikaya, "Şu an için bilgim yok. En son bilgileri Adalet Bakanlığı da paylaşım yapıyor." şeklinde cevap verdi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca siyanürlü bir toprağın herhangi bir nehre bulaşmadığını söyledi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI"

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasındaki çalışmaları devam ederken, yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada,

Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderildiği, bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Su ve toprağın yanı sıra bölgedeki hava kalitesinin de, 2’si tesis yakınında, 4’ü İliç’te olmak üzere toplam 6 hava kalitesi izleme istasyonunda sürekli takip edildiği, hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi. Bölgedeki toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanların belirlendiği, mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlandığı, bölgeye akan malzemenin hazırlanan alana transferinin başladığı belirtildi.