19 Mart 2024 07:55 - Güncelleme : 19 Mart 2024 08:03
Son dakika! Balıkesir ürküten deprem... AFAD'dan açıklama
Son dakika deprem haberi... Adıyaman'daki depremin ardından bu kez Balıkesir sallandı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Adıyaman'da 7.26'de maydana gelen 3,4 şiddetindeki depremden dakikalar sonra bu kez de yurdun batısından bir deprem haberi geldi. AFAD verilerine göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesi 3,8 şiddetindeki depremle sallandı.
YERİN 7 KİLOMETRE ALTINDA
Balıkesir merkez başta olmak üzere birçok ilçe ve yakın illerden hissedilen deprem sonrası AFAD'dan ilk veriler paylaşıldı. AFAD'ın verdiği bilgilere göre deprem, saat 7.43'te ve yerden 7.02 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin ardından şu ana de bölgeden olumsuz bir haber bildirimi olmadı.
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Dursunbey (Balıkesir)
Tarih:2024-03-19
Saat:07:43:28 TSİ
Enlem:39.65389 N
Boylam:28.75056 E
Derinlik:7.02 km
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: TGRT Haber