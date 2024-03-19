Son dakika! Balıkesir ürküten deprem... AFAD'dan açıklama

19 Mart 2024 07:55 - Güncelleme : 19 Mart 2024 08:03

Adıyaman'da 7.26'de maydana gelen 3,4 şiddetindeki depremden dakikalar sonra bu kez de yurdun batısından bir deprem haberi geldi. AFAD verilerine göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesi 3,8 şiddetindeki depremle sallandı.

YERİN 7 KİLOMETRE ALTINDA

Balıkesir merkez başta olmak üzere birçok ilçe ve yakın illerden hissedilen deprem sonrası AFAD'dan ilk veriler paylaşıldı. AFAD'ın verdiği bilgilere göre deprem, saat 7.43'te ve yerden 7.02 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin ardından şu ana de bölgeden olumsuz bir haber bildirimi olmadı.

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer:Dursunbey (Balıkesir)

Tarih:2024-03-19

Saat:07:43:28 TSİ

Enlem:39.65389 N

Boylam:28.75056 E

Derinlik:7.02 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika haberinin detayları geliyor...







