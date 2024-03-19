Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika! Balıkesir ürküten deprem... AFAD'dan açıklama
19 Mart 2024 07:55 - Güncelleme : 19 Mart 2024 08:03

Son dakika! Balıkesir ürküten deprem... AFAD'dan açıklama

Son dakika deprem haberi... Adıyaman'daki depremin ardından bu kez Balıkesir sallandı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Balıkesir ürküten deprem... AFAD&#039;dan açıklama

Adıyaman'da 7.26'de maydana gelen 3,4 şiddetindeki depremden dakikalar sonra bu kez  de yurdun batısından bir deprem haberi geldi. AFAD verilerine göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesi 3,8 şiddetindeki depremle sallandı.

YERİN 7 KİLOMETRE ALTINDA

Balıkesir merkez başta olmak üzere birçok ilçe ve yakın illerden hissedilen deprem sonrası AFAD'dan ilk veriler paylaşıldı. AFAD'ın verdiği bilgilere göre deprem, saat 7.43'te ve yerden 7.02 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin ardından şu ana de bölgeden olumsuz bir haber bildirimi olmadı. 

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer:Dursunbey (Balıkesir)

Tarih:2024-03-19

Saat:07:43:28 TSİ

Enlem:39.65389 N

Boylam:28.75056 E

Derinlik:7.02 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika haberinin detayları geliyor...


  

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...