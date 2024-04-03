Son dakika! Bingöl'de korkutan deprem 

03 Nisan 2024 20:10 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 20:22

Bingöl'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşdi. Son dakika deprem, Bingöl deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. AFAD tarafından depremin 3.8 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da deprem olmadan 5 saniye önce 'Muğla'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3.8 şiddetindeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair AFAD açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken sarsıntı çevre ilçelerden de hissedildi.

Bingöl'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...