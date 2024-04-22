Son dakika! Bursa'da sabah karşı korkutan deprem! 

22 Nisan 2024 04:10 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 04:15

Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşti. Son dakika deprem, Bursa'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. Kandili Rasathanesi tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğunun açıkladı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Bursa'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

BURSA'DA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3.4 şiddetindeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

BURSA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi üssü Gemlik olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 4.3 kaç kilometre altında ve 3.4 büyüklüğünde olduğuna dair Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Bursa'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...