Son dakika! Çanakkale'de korkutan deprem! Kandilli'den açıklama

07 Nisan 2024 07:40 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 08:16

Çanakkale'de az önce meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu... Kandilli Rasathanesi saat 7,22'de meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Biga ilçesine bağlı Gürgendere mevkii olduğunu açıkladı.

Yerden 9.5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölgede korku ve paniğe neden oldu.

Son dakika haberinin detayları geliyor...