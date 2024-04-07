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07 Nisan 2024 07:40 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 08:16

Son dakika! Çanakkale'de korkutan deprem! Kandilli'den açıklama

Son dakika haberi... Çanakkale'de az önce meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu... Kandilli Rasathanesi'nden depreme ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Çanakkale&#039;de korkutan deprem! Kandilli&#039;den açıklama

Çanakkale'de az önce meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu... Kandilli Rasathanesi saat 7,22'de meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Biga ilçesine bağlı Gürgendere mevkii olduğunu açıkladı.

Yerden 9.5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölgede korku ve paniğe neden oldu. 

Son dakika haberinin detayları geliyor... 

 

Kaynak: TGRT Haber
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