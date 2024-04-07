Son dakika! Canık Çetesi çökertildi... 20 kişi tutuklandı

07 Nisan 2024 08:57 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 09:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-26” operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya açıklamasında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Açıklamaya göre 21 şüpheliden 20’sinin tutuklanırken ve 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

YAKLAŞIK 1 YILDA 424 ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Diğer yandan Yerlikaya, 1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 14 uluslararası, 38 ulusal, 69 bölgesel ve 303 yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütünün çökertildiğini hatırlattı.

Yerlikaya paylaşımında “Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep’te ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu” ifadelerine yer verdi.