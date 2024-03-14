14 Mart 2024 00:13 - Güncelleme : 14 Mart 2024 00:30
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akbelen kanununu iptal etti! Resmi Gazete'de yayınlandı
Son dakika...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan Akbelen Ormanı arazisi çevresine getirilen kamulaştırma kararı iptal edildi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararıyla alınan Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin maden sahası olarak kullanılması kararı iptal edildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şöyle duyuruldu: "Resmi Gazete'de 11/03/2024 tarihli 8247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'inci maddesi gereğince karar verilmiştir."
Resmi Gazete'nin 12 Mart 2024 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde bazı yeşil alanlara kamulaştırma kararı çıkarılmıştı. Kamulaştırılan alanlar içerisinde Akbelen Ormanı'nın 190 parsellik arazisi de bulunuyordu.
Kaynak: tgrthaber.com.tr