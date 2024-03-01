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01 Mart 2024 17:36 - Güncelleme : 01 Mart 2024 17:59

Son dakika! Denizli'de hastane kafeteryasına silahlı saldırı: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara ateş açıldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Denizli, Hastane, Silahlı Saldırı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Hastane bahçesindeki kafeteryaya kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kurşunların havada uçuştuğu saldırının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika! Denizli'de hastane kafeteryasına silahlı saldırı: Çok sayıda ekip sevk edildi - 1. Resim

EKİPLER ZANLILARIN PEŞİNDE

Kafeteryadaki camların kırıldığı saldırıda, bölgede büyük panik yaşandı. Yaşananların ardından acil servis etrafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalleri belirlenen saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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