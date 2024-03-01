Son dakika! Denizli'de hastane kafeteryasına silahlı saldırı: Çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika haberi... Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara ateş açıldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Hastane bahçesindeki kafeteryaya kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kurşunların havada uçuştuğu saldırının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
EKİPLER ZANLILARIN PEŞİNDE
Kafeteryadaki camların kırıldığı saldırıda, bölgede büyük panik yaşandı. Yaşananların ardından acil servis etrafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalleri belirlenen saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...