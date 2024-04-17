Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan 4 şehre gitmeyin uyarısı! 

17 Nisan 2024 20:58 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:40

Lübnan'dan İsrail'e İHA saldırısı: Yaralılar var

Lübnan'dan İsrail'e İHA saldırısı: Yaralılar var

Dışişleri Bakanlığı, bölgesel durumların Lübnan'da ortaya çıkardığı etkiler nedeniyle bazı bölgeler için seyahat uyarısı yayımadı.

Yayınlanan bildiride, Lübnan'daki Türk vatandaşlarına, özellikle Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel bölgelerine seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, vatandaşların bu bölgelerdeki güvenlik durumunu dikkatle takip etmelerini ve bu vilayetlere gitmemelerini önerdi.

İLETİŞİM NUMARASI YAYIMLANDI

Gelişmelerin, bakanlığın ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin resmi internet siteleriyle sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin yararlı olacağı kaydedilen duyuruda, acil durumlar için "+961 3 944 904" ve "+961 70 622 012" numaralı iletişim bilgileri paylaşıldı.