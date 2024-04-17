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17 Nisan 2024 20:58 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:40

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan 4 şehre gitmeyin uyarısı! 

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle Türk vatandaşlarının Lübnan'ın Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel şehirlerine gitmemeleri konusunda uyardı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan 4 şehre gitmeyin uyarısı! 

Dışişleri Bakanlığı, bölgesel durumların Lübnan'da ortaya çıkardığı etkiler nedeniyle bazı bölgeler için seyahat uyarısı yayımadı.

Yayınlanan bildiride, Lübnan'daki Türk vatandaşlarına, özellikle Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel bölgelerine seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, vatandaşların bu bölgelerdeki güvenlik durumunu dikkatle takip etmelerini ve bu vilayetlere gitmemelerini önerdi. 

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan 4 şehre gitmeyin uyarısı!  - 1. Resim

İLETİŞİM NUMARASI YAYIMLANDI

Gelişmelerin, bakanlığın ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin resmi internet siteleriyle sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin yararlı olacağı kaydedilen duyuruda, acil durumlar için "+961 3 944 904" ve "+961 70 622 012" numaralı iletişim bilgileri paylaşıldı.

Kaynak: TGRT Haber
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