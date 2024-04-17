17 Nisan 2024 20:58 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:40
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan 4 şehre gitmeyin uyarısı!
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle Türk vatandaşlarının Lübnan'ın Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel şehirlerine gitmemeleri konusunda uyardı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Dışişleri Bakanlığı, bölgesel durumların Lübnan'da ortaya çıkardığı etkiler nedeniyle bazı bölgeler için seyahat uyarısı yayımadı.
Yayınlanan bildiride, Lübnan'daki Türk vatandaşlarına, özellikle Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel bölgelerine seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği vurgulandı.
Bakanlık, vatandaşların bu bölgelerdeki güvenlik durumunu dikkatle takip etmelerini ve bu vilayetlere gitmemelerini önerdi.
İLETİŞİM NUMARASI YAYIMLANDI
Gelişmelerin, bakanlığın ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin resmi internet siteleriyle sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin yararlı olacağı kaydedilen duyuruda, acil durumlar için "+961 3 944 904" ve "+961 70 622 012" numaralı iletişim bilgileri paylaşıldı.
Kaynak: TGRT Haber