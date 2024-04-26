Son dakika! Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Hesap vereceksiniz 

26 Nisan 2024 20:12 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 20:37

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine sert bir açıklamayla cevap verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanının açıklamaları "ciddiyetsiz ve seviyesiz" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hükümeti üyelerinin adalet önünde hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Türkiye'nin İsrail’in Filistin halkına yönelik uygulamalarını korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edeceği vurgulandı.

"ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLERDİR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.

Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.

İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir.

Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."