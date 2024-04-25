Son dakika! Ege Denizi'nde korkutan deprem! 

25 Nisan 2024 21:44 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 22:00

Ege Denizi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar da netleşti. Son dakika deprem, Ege Denizi'nde deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. Kandili Rasathanesi tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğun açıkladı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Ege Denizi'nde son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

EGE DENİZİ'NDE SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3.3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

EGE DENİZİ'NDE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Ege Denizi olan deprem çevre illerde hissedilmedi. Yerin 8.6 kilometre altında ve 3.3 büyüklüğünde olduğuna dair Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Ege Denizi'nde meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...