29 Nisan 2024 07:46 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 08:13
Son dakika! Ege'de deprem! Birçok kentten hissedildi
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde az önce deprem oldu.. İşte AFAD'dan açıklanan bilgiler....
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Ege Denizi'nde deprem oldu! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 07.24'te, yerin 9,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 195,27 kilometre olarak ölçüldü. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-04-29
Saat:07:24:38 TSİ
Enlem:35.47472 N
Boylam:25.88889 E
Derinlik:9.65 km
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: TGRT Haber