Son dakika! Ege'de deprem! Birçok kentten hissedildi

29 Nisan 2024 07:46 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 08:13

Ege Denizi'nde deprem oldu! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 07.24'te, yerin 9,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 195,27 kilometre olarak ölçüldü. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Ege Denizi

Tarih:2024-04-29

Saat:07:24:38 TSİ

Enlem:35.47472 N

Boylam:25.88889 E

Derinlik:9.65 km

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