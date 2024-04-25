25 Nisan 2024 22:21 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 01:30
Son dakika! Emniyet Müdürlüğü paylaştı: 1 polis şehit oldu!
Son dakika haberi... İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kaza geçiren motosikletli trafik polisinin şehit olduğunu duyurdu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Ümraniye'de, motosikletli trafik polisi görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu. Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü hesabından yapılan paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun" notu düşüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şehit polis memuru için taziye dileklerini iletti.
ACI HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTIGörevi esnasında şehit olan polis memuru Emrah Büke’nin acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu Mahallesinde yaşayan annesi Nuran Büke ve babası Erdal Büke'ye Ereğli İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, Ereğli ilçe Emniyet Müdürü İsmail Bayrak, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kurt, İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Fahrettin Esfet tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr