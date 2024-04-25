Son dakika! Emniyet Müdürlüğü paylaştı: 1 polis şehit oldu!

25 Nisan 2024 22:21 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 01:30

Ümraniye'de, motosikletli trafik polisi görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu. Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü hesabından yapılan paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun" notu düşüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şehit polis memuru için taziye dileklerini iletti.