Son dakika! Erzincan'da korkutan deprem... AFAD ilk verileri paylaştı

27 Nisan 2024 01:38 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 02:28

Kayseri'den Mersin'e kadar uzanan "Ecemiş fay" hattında deprem uyarısı: 100 yıldır görülmedi!

Kayseri'den Mersin'e kadar uzanan "Ecemiş fay" hattında deprem uyarısı: 100 yıldır görülmedi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin derinliği ise 15.67 kilometre olarak ölçüldü.

TÜRKİYE BEŞİK GİBİ...

Öte yandan, Gaziantep Nurdağı'nda 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. 17.36'da kaydedilen deprem yerin 6.6 kilometre derinliğinde oldu.