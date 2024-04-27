27 Nisan 2024 01:38 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 02:28
Son dakika! Erzincan'da korkutan deprem... AFAD ilk verileri paylaştı
Son dakika haberi: AFAD'dan alınan ilk verilere göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
Depremin derinliği ise 15.67 kilometre olarak ölçüldü.
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Öte yandan, Gaziantep Nurdağı'nda 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. 17.36'da kaydedilen deprem yerin 6.6 kilometre derinliğinde oldu.
Kaynak: tgrthaber.com.tr