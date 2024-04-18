Son dakika! Erzurum'da deprem oldu: Kandilli ilk verileri paylaştı

18 Nisan 2024 13:40 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:11

Deprem sonrası bir tek o ayakta kaldı! Camı bile kırılmadı

Deprem sonrası bir tek o ayakta kaldı! Camı bile kırılmadı

Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9,4 km altında gerçekleşen depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

TOKAT DA GECE SAATLERİNDE SALLANDI

Erzurum ile aynı fay hattı üzerinde bulunan Tokat da gece saatlerinde 2 şiddetli deprem ile sarsılmıştı. Tokat'ta gece saatlerinde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.