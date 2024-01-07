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    • 07 Ocak 2024 19:31 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 19:32

    Son dakika! Eski AK Partili vekil Halil Özcan hayatını kaybetti

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Son dakika! Eski AK Partili vekil Halil Özcan hayatını kaybetti
    Ak Parti

    Eski TBMM İdare Amiri ve 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. 

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Şanlıurfa Milletvekilimiz Halil Özcan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

    ERDOĞAN HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan ile Özcan, kısa bir sohbet gerçekleşmişti.

    Haberler>Gündem>Son dakika! Eski AK Partili vekil Halil Özcan hayatını kaybetti
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    AK Parti
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