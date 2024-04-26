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26 Nisan 2024 17:47 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:37

Son dakika! Gaziantep'te korkutan deprem: Kandilli Rasathanesinden ilk açıklama!

Son dakika haberi... Gaziantep'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremle ilgili ilk verileri duyurdu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Gaziantep&#039;te korkutan deprem: Kandilli Rasathanesinden ilk açıklama!

Richter ölçeğine göre Gaziantep Nurdağı'nda 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.00 olarak duyurdu.

Son dakika! Gaziantep'te korkutan deprem: Kandilli Rasathanesinden ilk açıklama! - 1. Resim

17.36'da kaydedilen deprem yerin 6.6 kilometre derinliğinde oldu. Deprem kısa süreli korkuya neden olurken, çevre yerleşim yerlerinde de depremin hissedildiği öğrenildi.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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