26 Nisan 2024 17:47 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:37
Son dakika! Gaziantep'te korkutan deprem: Kandilli Rasathanesinden ilk açıklama!
Son dakika haberi... Gaziantep'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremle ilgili ilk verileri duyurdu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Richter ölçeğine göre Gaziantep Nurdağı'nda 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.00 olarak duyurdu.
17.36'da kaydedilen deprem yerin 6.6 kilometre derinliğinde oldu. Deprem kısa süreli korkuya neden olurken, çevre yerleşim yerlerinde de depremin hissedildiği öğrenildi.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr