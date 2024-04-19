Son dakika! Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: Çok sayıda vatandaş tahliye edildi

19 Nisan 2024 20:30 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 21:07

Son dakika! Tokat beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha oldu

Son dakika! Tokat beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha oldu

İzmir’de feci kaza: Ölü var yaralılar var!

İzmir’de feci kaza: Ölü var yaralılar var!

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yaklaşık 19.30 sıralarında meydana gelen toprak kayması, bölgedeki 14 gecekonduyu etkiledi. 3 gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

70 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, olaydan haberdar olur olmaz bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk etti. Tedbir amaçlı olarak 70 kişi tahliye edildi ve gerekli incelemelere başlandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir. Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3’ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi.