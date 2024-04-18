18 Nisan 2024 09:12 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:23
Son dakika! Interpol tarafından aranıyor... Rus dolandırıcı İzmir'de yakalandı
Son dakika haberi... Interpol tarafından mavi bültenle aranan Rus dolandırıcı, İzmir'de kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişiden şüphelenmeleri üzerine harekete geçti.
MAVİ BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Ekipler gerçekleştirdiği kimlik soruşturmasında; şüphelinin Rusya vatandaşı A.B. olduğu ve dolandırıcılık suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından mavi bültenle arandığını tespit etti.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlananı dolandırıcı A.B., adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı