Son dakika! Interpol tarafından aranıyor... Rus dolandırıcı İzmir'de yakalandı

18 Nisan 2024 09:12 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:23

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişiden şüphelenmeleri üzerine harekete geçti.

MAVİ BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler gerçekleştirdiği kimlik soruşturmasında; şüphelinin Rusya vatandaşı A.B. olduğu ve dolandırıcılık suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından mavi bültenle arandığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlananı dolandırıcı A.B., adli makamlara sevk edildi.