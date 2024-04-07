Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

07 Nisan 2024 10:47 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 11:43

Türkiye'nin terörle mücadele çalışmaları kararlı adımlarla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yalın son açıklamaya göre teröristlerin inlerine yönelik yeni bir sınır ötesi operasyon düzenlendi.

KARARLILIK MESAJI

MSB'den "Tüm gücümüzle mücadeleye devam" ifadeleriyle paylaşılan mesajın devamında "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.