07 Nisan 2024 10:47 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 11:43
Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist öldürüldü
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetler, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava operasyonu düzenledi. Yerleri tespit edilen 6 PKK'lı terörist, nokta atışı ile etkisiz hâle getirildi.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin terörle mücadele çalışmaları kararlı adımlarla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yalın son açıklamaya göre teröristlerin inlerine yönelik yeni bir sınır ötesi operasyon düzenlendi.
KARARLILIK MESAJI
MSB'den "Tüm gücümüzle mücadeleye devam" ifadeleriyle paylaşılan mesajın devamında "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı