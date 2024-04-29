Son dakika! İstanbul'da dev operasyon! Sezai Gülmez çetesi çökertildi
İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı
İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Operasyona ilişkin bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, klakisleşen şekilde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya'nın verdiği detaylı bilgiler şöyle:
MOLOTOF KOTEYLİYLE SALDIRMIŞLAR
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez’in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin.
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
- Kasten adam öldürmeye teşebbüs
- İş yerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı
- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
- 6136 sayılı kanuna muhalefet
- Tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.
- Operasyon sonucu, 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"