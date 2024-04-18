Son dakika! İzmir'de büyük yangın.. İki fabrikayı alevler sardı

18 Nisan 2024 07:04 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 08:23

İzmir sabaha alevlerle uyandı. Çiğli ilçesinde sanayi bölgesinde bir fabrikada çıkan yangın kısa süre sonra bir diğerine sıçrarken bölge sakinleri korku dolu anlar yaşandı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Çiğli’de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki metal kaplama fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bu kez hemen bitişikteki plastik kaplama fabrikasına sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikalardaki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, sonrasında hasar tespit çalışmalarına geçileceği bildirildi.