Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika! İzmir'de büyük yangın.. İki fabrikayı alevler sardı
18 Nisan 2024 07:04 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 08:23

Son dakika! İzmir'de büyük yangın.. İki fabrikayı alevler sardı

Son dakika haberi... İzmir'in Çiğli ilçesinde metal kaplama fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler plastik fabrikasına da sıçradı. Korkunç yangın 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülebildi.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir sabaha alevlerle uyandı. Çiğli ilçesinde sanayi bölgesinde bir fabrikada çıkan yangın kısa süre sonra bir diğerine sıçrarken bölge sakinleri korku dolu anlar yaşandı. 

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Çiğli’de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki metal kaplama fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bu kez hemen bitişikteki plastik kaplama fabrikasına sıçradı.

Son dakika! İzmir'de büyük yangın.. İki fabrikayı alevler sardı - 1. Resim

KONTROL ALTINA ALINDI 

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikalardaki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, sonrasında hasar tespit çalışmalarına geçileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...