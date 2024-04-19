Son dakika! İzmir'de korkutan deprem

19 Nisan 2024 11:07 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:55

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 4.7 ve 5.6 büyüklüğünde depremlerin ardından bu kez de İzmir sallandı.

İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan son bilgilere göre, İzmir'in Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

VALİ ELBAN: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, şu sözlere yer verdi:

"limiz Seferihisar ilçesinde, meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem dolayısıyla valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

TOKAT 20 SAATTE 46 KEZ SALLANDI

Öte yandan, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde son 20 saat içerisinde en büyüğü 5.6 büyüklükte 46 sarsıntı meydana geldi.

Tokat’ın Sulusaray ilçesi dün gece saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklükteki depremin ardından 46 kez sallandı. Tokat’ta 20 saat içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise 18.11'de gerçekleşen 5.6 büyüklükteki deprem oldu. Yaşanan 46 sarsıntının 5’i 4 büyüklüğün üzerinde gerçekleşti.