Son dakika! Jetler PKK'lıları inlerinde vurdu: 5 terörist öldürüldü

16 Nisan 2024 11:20 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:38

Mehmetçik'in yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verdiği mücadele hız kesmeden sürüyor. Saklandıkları yerde tespit edilen teröristler düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"