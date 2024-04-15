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15 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:21

Son dakika! Jetler teröristleri inlerinde vurdu: Irak'ta 12 PKK'lı öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğünü duyurdu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Mehmetçik'in terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlardan kaçıp inlerine saklanan teröristler tek tek tespit edilip etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü duyuruldu.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK!"

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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