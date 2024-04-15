15 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:21
Son dakika! Jetler teröristleri inlerinde vurdu: Irak'ta 12 PKK'lı öldürüldü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğünü duyurdu.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Mehmetçik'in terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlardan kaçıp inlerine saklanan teröristler tek tek tespit edilip etkisiz hale getiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü duyuruldu.
"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK!"
MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"
Kaynak: tgrthaber.com.tr