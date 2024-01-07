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    • 07 Ocak 2024 19:12 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 19:28

    Son dakika! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem...

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT HABER

    Son dakika haberi: AFAD'dan alınan son bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Son dakika! Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem...
    Deprem, Kahramanmaraş

    AFAD'ın verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yerin 6.99 kilometre altında saat 18.58'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    https://twitter.com/DepremDairesi/status/1744026457297338499

    Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5 Ocak tarihinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 

    Haberler>Gündem>Son dakika! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem...
    Etiketler
    depremkahramanmaraş
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