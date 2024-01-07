07 Ocak 2024 19:12 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 19:28
Son dakika! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem...
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT HABER
Son dakika haberi: AFAD'dan alınan son bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yerin 6.99 kilometre altında saat 18.58'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1744026457297338499
Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5 Ocak tarihinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.