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18 Nisan 2024 08:55 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:35

Son dakika! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: AFAD verileri paylaştı

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Son dakika! Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem: AFAD verileri paylaştı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 11.35 kilometre olarak kaydedildi. Paniğe neden olan depremin ardından olumsuz bir haberin olmadığı öğrenildi. 

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor... 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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