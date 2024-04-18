18 Nisan 2024 08:55 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:35
Son dakika! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: AFAD verileri paylaştı
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 11.35 kilometre olarak kaydedildi. Paniğe neden olan depremin ardından olumsuz bir haberin olmadığı öğrenildi.
Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...
Kaynak: Tgrthaber.com.tr