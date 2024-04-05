Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Son dakika! Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler
05 Nisan 2024 12:22 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:32

Son dakika! Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

Son dakika... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3,4 olarak açıkladı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Son dakika! Kahramanmaraş&#039;ta peş peşe depremler

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.46'ta meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Bu kez Kahramanmaraş'ın Elbistan şehri, 3,4 büyüklüğünde depremle sallandı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Nisan ayında metrelerce karla mücadeleDev Körfez bankası gözlerini Türkiye'ye çevirdi! Yapı Kredi'ye talip
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...