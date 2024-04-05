Son dakika! Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

05 Nisan 2024 12:22 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:32

Tayvan'daki korkunç depremde dağdan kopan kaya arabayı kağıt gibi ezdi! İşte o anlar

Tayvan'daki korkunç depremde dağdan kopan kaya arabayı kağıt gibi ezdi! İşte o anlar

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.46'ta meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Bu kez Kahramanmaraş'ın Elbistan şehri, 3,4 büyüklüğünde depremle sallandı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...