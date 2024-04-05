05 Nisan 2024 12:22 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:32
Son dakika! Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler
Son dakika... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3,4 olarak açıkladı.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.46'ta meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Bu kez Kahramanmaraş'ın Elbistan şehri, 3,4 büyüklüğünde depremle sallandı.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr