Son dakika! Korhan Berzeg gizeminde sır perdesi aralandı: Kemik parçaları eşleşti

27 Nisan 2024 17:08 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 17:37

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili sır perdesi aralandı.

Berzeg'in evinin 3,5 kilometre uzağında kemik parçaları bulunmuştu. Kemik parçalarına yapılan DNA testinin sonucu ortaya çıktı.

SONUCUN ARDINDAN KESİNLEŞTİ

Korhan Berzeg'in DNA'sının kızıyla eşleştiği belirtildi. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti.