Son dakika! Malatya gece yarısı yine sallandı!

16 Nisan 2024 00:05 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 00:16

Deprem bölgesi sallanmaya devam ediyor. Malatya'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. 23.45'te hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, 23:45 sıralarında Oluklu-Yeşilyurt mevkiinde 2.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem yerin 4.4 km derinliğinde meydana geldi.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...