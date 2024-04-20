Son dakika! Malatya'da deprem oldu: Kandilli ilk verileri paylaştı

20 Nisan 2024 14:19 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 14:26

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

TÜRKİYE PEŞ PEŞE SALLANIYOR

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasında İzmir Seferihisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Dün saat 11:02'de meydana gelen depremin derinliği 6.97 km olarak kaydedildi.

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...