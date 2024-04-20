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20 Nisan 2024 14:19 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 14:26

Son dakika! Malatya'da deprem oldu: Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Son dakika! Malatya&#039;da deprem oldu: Kandilli ilk verileri paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. 

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Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasında İzmir Seferihisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Dün saat 11:02'de meydana gelen depremin derinliği 6.97 km olarak kaydedildi.

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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