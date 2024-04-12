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12 Nisan 2024 13:59 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 14:22

Malatya'da bir deprem daha: Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi: Malatya 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya&#039;da bir deprem daha: Kandilli ilk verileri paylaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor.

Asrın felaketinin vurduğu illerden biri olan Malatya bugün iki kez sallandı. Sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğündeki depremler sarsılan Malatya öğleden sonra bir kez daha sallandı.

MALATYA'DA BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'nın Gülümusağı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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