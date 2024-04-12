Malatya'da bir deprem daha: Kandilli ilk verileri paylaştı

12 Nisan 2024 13:59 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 14:22

Büyük Marmara depreminin maliyeti belli oldu! İşte Türkiye için o acı senaryo

Büyük Marmara depreminin maliyeti belli oldu! İşte Türkiye için o acı senaryo

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor.

Asrın felaketinin vurduğu illerden biri olan Malatya bugün iki kez sallandı. Sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğündeki depremler sarsılan Malatya öğleden sonra bir kez daha sallandı.

MALATYA'DA BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'nın Gülümusağı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.