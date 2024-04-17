Son dakika! AFAD ve Valilikten ilk açıklama! Malatya'da korkutan deprem

17 Nisan 2024 00:14 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 00:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya Battalgazi'de bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Adıyaman olarak açıkladı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.3

AFAD'a göre 00:09'da meydana gelen deprem, yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Malatya'nın ilçelerinin yanı sıra çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.

VALİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA!

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kurumlara ulaşan olumsuz bir durum olmadığını kaydetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yazıcı, "Geçmiş Olsun Malatya. Battalgazi İlçemizde yaşanılan 4.3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşerilerimize geçmiş olsun." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Adıyaman Sincik olarak duyurdu. Kandilli depremin derinliğini 5 kilometre olarak paylaştı.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...