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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 09:23 - Güncelleme : 20 Mart 2024 09:49

Son dakika! Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: AFAD'dan alınan son bilgilere göre Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yalova'da yaşanan deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Marmara&#039;da 3.5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair AFAD ve Kandilli'den açıklamalar geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak geçerken AFAD 3.5 olarak bildirdi. Deprem, vatandaşların telefonlarına da 5 saniye önce ' Marmara Denizi'nde son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi. 

Son dakika! Marmara'da korkutan deprem - 1. Resim

MERKEZ ÜSSÜ: YALOVA

Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından depremin derinliği 9.71 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Marmara Denizi'nde meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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