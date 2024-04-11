Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 3 terörist öldürüldü

11 Nisan 2024 13:20 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:24

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi."

Son dakika haberinin detayları gelecek...