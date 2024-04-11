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11 Nisan 2024 13:20 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:24

Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 3 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Mehmetçik&#039;ten PKK&#039;ya darbe: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi."

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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