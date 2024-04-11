11 Nisan 2024 13:20 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:24
Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 3 terörist öldürüldü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyecek, inlerinde vurmaya devam edeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi."
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com.tr