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28 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 11:30

Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 3 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama; Irak’ta 2, Suriye'de ise 1 olmak üzere 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak’ta 2, Suriye'de ise 1 olmak üzere 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü aktarıldı.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi"

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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