13 Nisan 2024 10:53 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:00
Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 4 terörist öldürüldü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde ise 1 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullandı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi"
Kaynak: tgrthaber.com.tr