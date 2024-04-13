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13 Nisan 2024 10:53 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:00

Son dakika! Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: 4 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde ise 1 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Mehmetçik&#039;ten PKK&#039;ya darbe: 4 terörist öldürüldü

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullandı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi"

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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