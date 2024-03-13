Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler sınır hattında

13 Mart 2024 14:00 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:14

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, dün 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bu görüşmede; Irak-Türkiye sınır güvenliği ele alınmıştı. Bakan Güler ise bu kritik temasında ardından bugün Şırnak'a gitti.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından helikopterle 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Güler, operasyonlara ilişkin bilgileri alırken bölgede inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

SINIR ÖTESİ OPERASYONUN İŞARETİ...

Öte yandan Irak'taki temasının ardından bu ziyaretin oldukça önemli olduğuna dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Güler'in yeni bir operasyon için mesajları ve sinyalleri olmuştu. Bu ziyaretlerin de operasyon için hazırlıkların yavaş yavaş tamamlandığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.