Son dakika! MİT'ten dev operasyon: MOSSAD casusları gözaltına alındı

05 Mart 2024 09:47 - Güncelleme : 05 Mart 2024 10:09

İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın kirli ellerini ülkemizden çekmeye çalışan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü büyük bir operasyona daha imza attı.

MİT ve emniyetin ortak operasyonunda; edindikleri bilgileri MOSSAD’a satan 7 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu ortaya çıktı.

TÜRK ŞİRKETLERİN BİLGİLERİNİ MOSSAD'A GÖNDERİYORDU

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk’in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını öğrenildi. Ayberk’in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği belirlendi.

BELGRAD'DA EĞİTİLMİŞ...

MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.



(Hamza Turhan Ayberk)

2019’da yılında Belgrad’da Ayberk’e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

TACİZ, TEHDİT... HER TÜRLÜ SUÇ VAR

Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu. Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardığı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.