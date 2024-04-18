Son dakika! MİT'ten nokta operasyon: DHKP-C'li Fehmi Oral Meşe yakalandı

18 Nisan 2024 09:27 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:54

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri nokta bir operasyon daha düzenledi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katıldığı tespit edilen Fehmi Oral Meşe kıskıvrak yakalandı. Örgüt sorumlularından olan Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

PKK VE DHKP-C ÜYESİ 4 KİŞİ YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; PKK ve DHKP-C terör örgütleri üyesi 4 kişi, Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışırken hudut birlikleri tarafından yakalandığı duyurulmuştu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verilmişti...