MSB'den ABD ile görüşmeye ilişkin açıklama: Savunma sanayisi için kritik temas

04 Nisan 2024 12:04 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:09

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) haftalık olarak düzenlenen değerlendirme toplantısında; ABD ile yapılan temas ve seçim gündemi vardı. Toplu oy kullanan askerlere ilişkin iddialara cevap veren MSB kaynakları, askerlerin oy kullanma haklarının olduğunu aktardı.

ABD ile yapılan kritik temaslara ilişkin yapılan açıklamada ise savunma sanayii alanında iş birliği konusunun ele alındığı ve Suriye ve Irak’ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

673 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son bir haftada 27, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 280’i Irak’ın, 393’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

ABD İLE KRİTİK TEMAS

Görüşmede, ABD ile aramızdaki askeri ilişkiler ve savunma sanayii alanındaki iş birliğimiz ele alınmış, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

OY KULLANAN ASKERLER...

Profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden personel vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yerine getirir

ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY TERCİH SÜRELERİ

3 Nisan'da başlayan 2024 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs’a kadar devam edeceği aktarıldı