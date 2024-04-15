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15 Nisan 2024 01:38 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 02:14

Son dakika! Muğla Datça'da korkutan deprem 

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Muğla Datça&#039;da korkutan deprem 

Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşti. Son dakika deprem, Muğla'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama bekleniyor. AFAD tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da deprem olmadan 5 saniye önce 'Muğla'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi. 

MUĞLA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3,6 şiddetindeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair AFAD açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı. 

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'tan açıklama bekleniyor - 1. Resim

MUĞLA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Datça olarak açıklanan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında ve 3,6 büyüklüğündeki depremne dair AFAD resmi açıklama yaptı. 

Muğla'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: TGRT Haber
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