Son dakika! Muğla Datça'da korkutan deprem 

15 Nisan 2024 01:38 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 02:14

Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşti. Son dakika deprem, Muğla'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama bekleniyor. AFAD tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da deprem olmadan 5 saniye önce 'Muğla'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

MUĞLA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3,6 şiddetindeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair AFAD açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

MUĞLA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Datça olarak açıklanan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında ve 3,6 büyüklüğündeki depremne dair AFAD resmi açıklama yaptı.

Muğla'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...