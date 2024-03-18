Son Dakika! Kandilli duyurdu: Muğla'da deprem!

18 Mart 2024 01:25 - Güncelleme : 18 Mart 2024 01:37

Ege Bölgesi sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Muğla açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem 01.01'de kaydedildi.

https://www.google.com/maps?q=36.6122,27.7783&ll=36.6122,27.7783&z=8

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...