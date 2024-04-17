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17 Nisan 2024 23:50 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 00:04

Son dakika! Muğla'da ürküten deprem 

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.1 kilometre altında gerçekleşti. AFAD'tan yapılan bildiriye göre ise depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Muğla&#039;da ürküten deprem 

Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar da netleşti. Son dakika deprem, Muğla'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama yapıldı. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğuna dair açıklama yapıldı.  Deprem, vatandaşların telefonlarına da deprem olmadan 5 saniye önce 'Muğla'da son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi. 

MUĞLA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Menteşe ilçesi olduğu açıklandı. AFAD'tan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak bildirildi. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı. 

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'tan açıklama bekleniyor - 1. Resim

MUĞLA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkezi Menteşe ilçesi olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 8.1 kilometre altında ve 4.0 büyüklüğünde olan depreme dair yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.  

Muğla'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor... 

Kaynak: TGRT Haber
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