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27 Nisan 2024 18:25 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 21:52

Öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'da üzücü bir olay meydana geldi. Üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Doğa yürüyüşü için ilçeye giden üniversite öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 S 0579 plakalı midibüs, Eskiyayla mevkisinde freninin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

Son dakika: Öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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