Oy kullanacaklar dikkat! Sandık sorgulama erişime açıldı

15 Şubat 2024 18:23 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 19:15

Seçmenler, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları sandıkları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabilecek.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için YSK'nin takvimi uyarınca süreç devam ediyor.

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARININ DAĞITIMI 24 MART'TA TAMAMLANACAK

Takvime göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

DAĞITIM ÖNCESİ SEÇMENLER NEREDE OY KULLANACAĞINI ÖĞRENEBİLECEK

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

YSK'DAN UYARI: İTİBAR ETMEYİN

YSK'dan yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için YSK'nin internet sitesi "secmen.ysk.gov.tr" adresinden bilgilerinizi girerek öğrenebilirsiniz.

Ayrıca yine e-Devlet'ten bilgilerinizi girerek arama çubuğuna "Yurt içi seçmen kaydı sorgulama" yazarak sandık bilginize ulaşabilir ya da "turkiye.gov.tr" ye tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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