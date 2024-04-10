Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika! PKK'lı terörist Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10 Nisan 2024 09:50 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 09:55

Son dakika! PKK'lı terörist Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), PKK terör örgütü üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! PKK&#039;lı terörist Mehmet Kopal Fransa&#039;da yakalanarak Türkiye&#039;ye getirildi

EGM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan 2024 tarihinde Fransa’dan Türkiye'ye getirilmiştir."

Son dakika haberinin detayları hazırlanıyor...

Kaynak: TGRT Haber
Taksim'de 'İran' oyunu! Cihat Yaycı, sosyal medyadan izini sürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...