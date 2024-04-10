10 Nisan 2024 09:50 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 09:55
Son dakika! PKK'lı terörist Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), PKK terör örgütü üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
EGM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan 2024 tarihinde Fransa’dan Türkiye'ye getirilmiştir."
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Kaynak: TGRT Haber