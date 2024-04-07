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07 Nisan 2024 09:41 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 09:48

Son dakika! Polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi

Son dakika haberi... İstanbul'da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivil polisleri taşıyan servis minibüsü Çobançeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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